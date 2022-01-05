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По словам президента США Джозефа Байдена, Вашингтон в общей сложности закупит у Pfizer 20 млн упаковок таблеток Paxlovid.
Власти США удвоили заказ на поставку препарата Pfizer для лечения COVID-19
© Reuters / Scanpix

Администрация США удвоила заказ на поставку лекарства Paxlovid, разработанного американской фармакологической компанией Pfizer для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. На встрече с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией во вторник, 4 января, президент страны Джозеф Байден сообщил, что власти закупят еще 10 млн упаковок этого препарата вдобавок к заказанным ранее 10 млн.

"Мы уже разместили самый крупный заказ в мире. Теперь я увеличиваю его вдвое, - сказал глава государства. - Эти таблетки позволят значительно сократить число госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19".

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В ноябре администрация США заключила с Pfizer соглашение на приобретение 10 млн упаковок Paxlovid за 5,29 млрд долларов. Ожидается, что эта партия будет поставлена до конца июня, еще 10 млн поступят до конца сентября, сообщается в пресс-релизе Pfizer, опубликованном 4 января. Финансовые детали новой сделки не раскрываются.

Регулятор США в декабре одобрил препарат

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 22 декабря одобрило применение Paxlovid для лечения коронавируса у взрослых и детей от 12 лет.

В ходе второго этапа клинических испытаний американский препарат в капсулах продемонстрировал высокую эффективность. По словам разработчиков, Paxlovid снижает на 89 процентов риск госпитализации или смерти больного ковидом. Контракты на поставку этого лекарства уже заключили в числе прочих Австралия, Великобритания, Южная Корея и Германия.

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Deutsche Welle

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