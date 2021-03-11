Власти Солсбери выставили на продажу дом Скрипалей после 13 тысяч часов биоочистки от следов "Новичка"

"Мы регулярно контактировали с местными жителями и, проконсультировавшись с ними вновь, согласились на то, чтобы отремонтировать дом и выставить его на продажу на условиях приобретения в долевую собственность по рыночной цене", - заявил Уайтхед.

По его словам, ремонт дома с четырьмя спальнями, который признан полностью безопасным, займет несколько месяцев. В ближайшее время совет графства Уилтшир, на территории которого находится Солсбери, формально приобретет дом сам, однако сумма этой сделки неизвестна. Ремонтные работы при этом уже начались.

Как говорится в заявлении совета, дом будет предложен местным жителям в собственность в соответствии с политикой совета в области доступного жилья. Обязательным условием договора купли-продажи будет то, что "он должен использоваться для проживания и не может быть сдан в субаренду, чтобы никто не мог торговать его историей".

Оценочная стоимость дома при продаже конечному собственнику не называется, однако, как следует из данных департамента регистрации недвижимости, в августе 2011 года он был приобретен за 260 тыс. фунтов ($360 тыс.).

О том, что бывший дом Скрипаля на улице Кристи Миллер-роуд планируется вернуть в эксплуатацию, было объявлено еще два года назад после завершения большей части работ по устранению последствий загрязнения дома нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

После инцидентов в Солсбери и Эймсбери власти провели очистку как самого дома, так и более чем десятка других объектов в городе и его окрестностях. К операции под названием MORLOP были привлечены от 600 до 800 военных специалистов химической, биологической, радиационной защиты, которым потребовалось 13 тыс. часов. Один из источников в оборонной сфере тогда отметил, что очистка дома Скрипаля стала наиболее сложной задачей и производилась бригадами военных специалистов на протяжении трех-четырех месяцев.

4 марта 2018 года 66-летний экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Лондон заявил, что при покушении использовался яд семейства "Новичок", который разрабатывался в России.

14 марта Великобритания и США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" не было ни в СССР, ни в России, а если подобный яд и был произведен, то его все равно уничтожили. В 2017 году Россия отчиталась об уничтожении всего своего арсенала химоружия под контролем ОЗХО.

Непосредственными отравителями Скрипалей Великобритания считает сотрудников ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига). По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившиеся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля "Новичок", а потом выкинули флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci, в котором оно находилось, перепутав мусорный ящик с ящиком для пожертвований. В интервью "Боширов" и "Петров" заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс 21 июня нашли флакон с "Новичком" и стали случайными жертвами отравляющего вещества. Роули выжил, но Стерджесс скончалась в больнице, так как побрызгала "духи" себе на запястья. В феврале 2019 года было обнародовано имя третьего соучастника химатаки в Солсбери: им оказался офицер ГРУ Денис Сергеев.

После нападения Сергей и Юлия Скрипали не появлялись на публике. Российский МИД жаловался, что Великобритания не дает Москве принять участие в расследовании покушения и не сообщает об их судьбе. В июне прошлого года СМИ сообщили, что Скрипали могут переехать в Новую Зеландию и проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными.