Российский предприниматель Андрей Мельниченко с помощью нехитрого трюка вывел из под санкций принадлежащую ему компанию "Еврохим", штаб-квартира которой находится в швейцарском Цуге. Как пишет в воскресенье, 22 мая, газета Tages-Anzeiger, расследовавшая уловку Мельниченко, швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), фактически одобривший снятие санкций с "Еврохима", оказался под огнем жесткой критики со стороны ведущих политических сил страны.

9 марта Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций в отношении России и Белоруссии ввел ограничительные меры против 14 бизнесменов, один из которых - основатель угольной компании СУЭК и производителя удобрений "Еврохим" Андрей Мельниченко. "Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством", - говорилось в обосновании. Попавшим под санкции предпринимателям запретили въезд в ЕС и заблокировали активы. Неделю спустя санкции против Мельниченко ввела Швейцария.

Как удалось выяснить журналистам, в этот период Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и переписал компанию на свою жену Александру. Другое швейцарское издание, Handelszeitung, приводит ответ адвокатов олигарха, согласно которому "Александра Мельниченко является единственным бенефициаром траста на Кипре и, соответственно, владеет 90 процентами акций "Еврохима". Это простое решение позволило SECO 30 марта разблокировать счета компании. На запрос Tages-Anzeiger в ведомстве ответили, что "рады" подтвердить отсутствие "фактических, убедительных доказательств" того, что "Еврохим" "принадлежит или контролируется лицом, в отношении которого введены санкции".

Мельниченко оспорил санкции ЕС в суде

17 мая стало известно, что Андрей Мельченко обжаловал введенные против него санкции в Общем суде Европейского Союза. Юристы, представляющие интересы бизнесмена, подтвердили подачу иска. "Андрей Мельниченко вверяет свою судьбу судьям Общего суда Европейского Союза и продолжает верить в то, что европейская судебная система проверяет ошибки исполнительной власти", - заявили представители предпринимателя изданию Forbes.

В частности, в рамках ограничительных мер, 12 марта финансовая гвардия Италии в порту Триеста арестовала яхту Мельниченко Sailing Yacht A. Судно длиной в 150 метров и водоизмещением около 13 тыс. тонн считается крупнейшей парусной яхтой в мире. Она была построена в Германии на кильской верфи компании Nobiskrug и оценивается примерно в 500 млн евро.

Сам Мельниченко назвал введенные против него санкции "абсурдными и безосновательными". 14 марта он заявил агентству Reuters, что "конфликт между братскими народами" должен быть остановлен. "Как русский по национальности, белорус по происхождению и украинец по крови, я испытываю огромную боль и неверие, видя, как воюют и гибнут братские народы", - цитировал его слова представитель предпринимателя.

Крупнейший производитель удобрений

Компания "Еврохим" (EuroChem Group) входит в пятерку крупнейших мировых производителей производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Основные производственные активы компании расположены в России, Бельгии, Литве и Китае. В компании трудятся более 26 тыс. человек.