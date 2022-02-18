aA
Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что с пятницы начинается организованный выезд населения в Россию, они объяснили это возросшей угрозой нападения со стороны Украины. Украинские власти ранее обвинили сторонников "ДНР" и "ЛНР" в обстрелах подконтрольной Киеву территории. Западные страны и Украина утверждают, что Россия не прекращает стягивать к украинским границам войска, и их численность уже составляет от 150 тыс. до 190 тыс. человек. Москва тем временем продолжает заявлять, что не намерена нападать на Украину.
Denisas Pušilinas
Denisas Pušilinas
© Stopkadras

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан". В первую очередь уехать предлагают женщинам, детям и людям пожилого возраста.

Статьи по теме:
Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина?  (65)
Лукашенко готов признать "ДНР" и "ЛНР" вместе с Россией  (11)

Как передают источники российских информационных агентств в "парламенте ДНР", планируется эвакуировать в общей сложности несколько сотен тысяч человек.

Позже лидер ЛНР Леонид Пасечник выступил с похожим обращением к жителям, призвав их эвакуироваться "с целью недопущения жертв среди мирного населения".

Украинский министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной Рады в пятницу заявил, что за прошедшие сутки территорию Украины обстреляли 60 раз, причем в 43 случаях применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. По его словам, противник применял ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы, вел огонь из танков и противотанковых ракетных комплексов, что запрещено Минскими соглашениями.

Анализ: реального повода для обострения нет

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си

Если из самопровозглашенных ДНР и ЛНР всерьез решат эвакуировать всех стариков и детей, о чем заявили в пятницу Денис Пушилин и Леонид Пасечник, то вывозить придется по меньшей более миллиона человек - столько пенсионеров оставалось на этих территориях после 2014 года, когда многие молодые люди покинули ЛДНР, выехав кто в Россию, а кто в Киев и другие украинские города.

Сразу после заявления глав ДНР и ЛНР, анонсировавших эвакуацию населения и скорую атаку украинских вооруженных сил на республики, перед журналистами выступили президенты России и Беларуси. Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на все сигналы западной прессы о возможном скором вторжении, а Александр Лукашенко сообщил, что люди из самопровозглашенных республик уже бегут.

На фоне этих тревожных заявлений журналисты, находящиеся сейчас непосредственно у линии соприкосновения, сообщают, что ситуация там сегодня спокойнее, чем в четверг, и никакого перемещения войск они не фиксируют.

А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе должен в ближайшее время покинуть страну, поскольку завтра его ждут с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности, которую в этот раз впервые за долгие годы решила игнорировать российская сторона.

После многочисленных предупреждений из Вашингтона о скором вторжении, которые Москва пыталась опровергать, в этот раз, похоже, в эскалацию и повышение ставок решила сыграть именно Россия - руками руководителей республик. Но повода для реального возобновления боевых действий в Донбассе по-прежнему как не было, так и нет.

Стрельба велась в окрестностях 30 населенных пунктов, заявил министр. Ранее в пятницу украинские военные сообщили, что за минувшие сутки зафиксировали 60 нарушений режима тишины в Донбассе, один военнослужащий ранен, еще один травмирован, ранения получили также двое гражданских, трое контужены, а с начала текущих суток зафиксировано уже шесть обстрелов.

В четверг наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что число столкновений в зоне конлфикта было самым большим с 2015 года.

При этом поддерживаемые Россией сепаратисты в пятницу обвинили украинских военных в артиллерийском обстреле села Петровское. Представители ДНР заявили, что обстрел произошел в 05:30 утра по местному времени, сообщает Интерфакс. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня утверждает, что с полуночи пятницы по территории самопровозглашенной республики выпущено почти 80 мини-снарядов.

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о нескольких случаях минометного обстрела занимаемых ими территорий. По их данным, вооружённые силы Украины в пятницу обстреляли девять населенных пунктов.

Российские войска не уходят от границы

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что Вашингтон видит больше российских соединений, продвигающихся в приграничный район с Украиной, несмотря на объявление Москвы о выводе войск.

Ранее Украина потребовала провести совещание ОБСЕ по Венскому документу, который предполагает обмен военной информацией между подписавшими его странами (в том числе Россией и Украиной) об учениях и передвижениях войск. Россия принять в нем участие отказалась.

В пятницу Вашингтон обнародовал заявление для этого совещания, в котором содержатся новые оценки численности российских войск около границ Украины - теперь в них включены части поддерживаемых Россией сепаратистов и военные в Крыму.

"По нашим оценкам, Россия, вероятно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих на Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 тыс. человек на 30 января, - говорится в документе. - Эта оценка включает военные подразделения вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму, Росгварди, другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах, и возглавляемые Россией силы на востоке Украины".

В Министерстве обороны Украины также не подтвердили информацию об отводе российских войск от украинских границ. "Во-первых, мы не подтверждаем заявление российской стороны об отведении войск: этого не происходит, идёт перемещение сил и средств", - заявил Резников.

По его словам, сейчас подразделения российских войск у границы Украины насчитывают около 129 тыс. человек. С учетом численности формирований ВМФ и авиации общая численность российских военных, по его данным, приближается к 150 тысячам.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет стянуто ещё несколько тысяч человек. Также мы ожидаем, что к Черному морю подойдут ещё три корабля. В-третьих, одновременно с учениями армии в России проходят учения Росгвардии, они также находятся в поле нашего внимания", - сказал министр обороны.

При этом, по словам министра, его ведомство расценивает вероятность масштабной эскалации как низкую.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Delfi Plius Toma Miknevičienė

Kodėl kai kurie renkasi sau į vaikus tinkančius mylimuosius ir koks amžiaus skirtumas poroje yra pats geriausias

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Po balkonu skanduodami Ozolo pavardę „maršistai“ Landsbergiui bandė priminti nemalonią istoriją

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Andrius Almanis

Kodėl Rusijos dujų šantažas greitai baigsis

Delfi Plius Go Forward Academy

Kristina Meidė. Vadovo patirtis: kaip pasiekti gerų rezultatų?

Delfi Plius Rita Repšienė

Tai kokia ta femme fatale? Geriausi kino filmai ir serialai, kur išvydome charizmatiškas ir stiprias moteris

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Kineziterapeutas išvardijo pratimus, kurie gali atnešti daugiau žalos nei naudos: kai kurie itin populiarūs

Delfi Plius Tomas Janonis

Įtartinus žymėjimus pamatę vilniečiai dar nežino, kas laukia pamėgto miško: jo likimas, deja, jau nuspręstas

Verslas Plius Rachel Morison, Jonathan Tirone ir Francois De Beaupuy

Europa praranda branduolinę energiją kaip tik tada, kai jai labai jos reikia

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: nekalta klaida parūpino visiškai nejuokingą cirką be pinigų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Goda Raibytė

Neuromokslininkė dr. Laura Bojarskaitė: 3 esminiai dalykai, kurie padės gerai išsimiegoti

Verslas Plius  Enda Curran, Rich Miller

Didžiausias naftos pabrangimas nuo 2014 metų: prognozuojama, kokių sunkumų galime patirti

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Verslas Plius Julija Leimonė

Urnas lipdantys dizaineriai Greta ir Jonas: didžiausi mūsų konkurentai – pigius produktus štampuojantys gamintojai

Delfi Plius Paulius Jurkevičius

Maisto porno atostogų rojuje: šioje orgijoje gali išgyventi tik labai kritiškas, išrankus ir piktas valgytojas

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Pasakišku gyvenimu besigyrusios „pupytės“ svajonė išsipildė tik po Lietuvą sukrėtusios istorijos

Delfi Plius Kineziterapeutas Žilvinas Pušnys

Tai – viena dažniausiai ignoruojamų mankštos dalių: ją praleidžiantys daro didelę klaidą

TOP новостей

Гримасы инфляции в Литве: когда слышишь на какие деньги живут люди, волосы встают дыбом (31)

Растущие цены бьют по самым уязвимым группам...

Желающим купить продукты в Польше предлагают новые услуги: выгодно ли это (18)

С 1 февраля 2022 года в Польше введен нулевой НДС на...

Власти самопровозглашённой ДНР заявили, что эвакуируют население в Россию (78)

Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской...

Президент Литвы: РФ хочет сохранить позиции как военного давления, так и дипломатического диалога (33)

Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины ,...

Rytų Ukraina

"Город боится остаться не без продуктов, а без патронов". Какие настроения царят в Днепре и в Украине в целом (103)

В продовольственных магазинах Днепра прилавки ломятся...