Власти Польши развернули травлю польского режиссёра Агнешки Холланд

"Зелёная граница" – художественная интерпретация событий 2021 года на белорусско-польской границе, когда её пытались пересечь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, провоцируемые белорусскими властями. Многие оказались между двумя пограничными заграждениями, на ничьей земле, где их ждали голод, обезвоживание и смерть в болотах.

"Я ожидала какой-то реакции со стороны правительства, но не такой", – сказала Холланд. Из-за травли режиссёру пришлось нанять охрану. "Они разжигают ненависть, и всегда может найтись кто-то нестабильный, кто может пойти против меня", – объяснила Холланд.

Президент Польши Анджей Дуда назвал фильм Холланд "антипольским" и процитировал лозунг польского сопротивления времён Второй мировой войны: "В кинотеатрах сидят только свиньи". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что фильм – "собрание бесстыдной лжи". Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский назвал кино "позорным, отталкивающим, отвратительным" и заявил, что 74-летняя Холланд учит людей ненавидеть свою страну.

По данным правозащитников, так погибли не менее 43 человек, отмечает Politico. Тех, кто всё же попадал в Польшу, вылавливали и возвращали обратно пограничники. Фильм получил Специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Травлю режиссёра развернули в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Польше 15 октября. "Право и справедливость", продвигающая антииммигрантскую повестку, намерена победить на них в третий раз. Одновременно с выборами состоится референдум, предложенный "ПиС", одним из вопросов в котором будет "Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки?"

В свою очередь оппозиция обвиняет Холланд в создании ажиотажа среди избирателей. В день премьеры "Зелёную границу" посмотрели 137 тысяч зрителей, что стало лучшим показателем для польского кино в этом году.