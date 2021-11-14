Власти Польши разослали мигрантам на границе с Беларусью СМС с предупреждением

Власти Польши разослали мигрантам, находящимся на границе с Беларусью, СМС-сообщения с призывом не верить распространяемой информации о возможности транзитом через Польшу попасть в Германию. Об этом вечером 13 ноября, написал в Twitter глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Среди мигрантов распространяются слухи, что якобы 15 ноября в рамках организованной акции за ними приедут автобусы из Германии, которые заберут их с границы, а Польша пропустит", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Польши, кроме польского, также на английском, арабском, французском и немецком языках.

"Это полная ложь и ерунда! Польша продолжит охранять границу с Беларусью. Те, кто распространяет такие слухи, стремятся побудить мигрантов штурмовать границу, что может привести к опасным последствиям", - предостерегает ведомство.

СМС вдоль всей границы

По словам министра внутренних дел Мариуша Каминьского, такие сообщения на английском языке получит каждый, чей сотовый телефон находится в приграничной зоне.

В воскресенье, 14 ноября, Польша сообщила о 223 попытках прорыва границы мигрантами за последние сутки. В Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи были предприняты две попытки силового пересечения границы, подчеркнула польская погранслужба. В твите министерства обороны Польши сообщается, что в ночь на 14 ноября мигранты, пытавшиеся прорваться через польскую границу, забросали силовиков камнями.

Ожидается, что в понедельник, 15 ноября, Евросоюз расширит санкции против Беларуси: штрафные меры будут распространены на авиакомпании и турагентства, которые предположительно причастны к переправке беженцев к границе с Польшей, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз обвиняет Беларусь в намеренном провоцировании миграционного кризиса на границах с ЕС в отместку за санкции, введенные Брюсселем против Минска. Страны Балтии и Еврокомиссия обвинили Беларусь в "гибридной агрессии".

Ситуация на белорусско-польской границе осложнилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. В Польше происходящее называют самой сложной ситуацией с начала кризиса на границе.