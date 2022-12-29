Власти Мариуполя: естественная смертность в городе выросла в восемь раз

Естественная смертность в Мариуполе за время этой фазы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, выросла в восемь раз. В городе проблемы с коммунальными услугами.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в Мариуполе растет заболеваемость и смертность.
"Смертность от естественных причин, в сравнении с ноябрем выросла вдвое, по сравнению к началу этой фазы войны рост естественной смертности в восемь раз", - сказал он.
По его словам, блэкаут в Мариуполе стал типичным явлением, люди замерзают. Уже две недели в городе нет воды. Люди вынуждены собирать воду в лужах.
"Ситуация очень приближена к гуманитарной катастрофе. Очень большие проблемы с отоплением. Централизованное отопление не восстановлено в большинстве города. Присоединены к централизованному отоплению максимум 30% людей", - пояснил Андрющенко.
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