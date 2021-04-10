По словам министра туризма Мальты Клейтона Бартоло, туристы, бронирующие номера в пятизвездочных отелях, получат от властей островного государства 100 евро, еще 100 доплатит гостиница Выбравшие четырехзвездочный отель получат в общей сложности 150 евро, трехзвездочный - 100 евро. Размер выплаты увеличится на 10% при бронировании отелей на острове Гоцо (Гозо).
За счет стимулирующих мер государство намерено привлечь 35 тысяч туристов. В 2019 году страну посетило более 2,7 миллиона иностранных туристов, но с начала пандемии коронавируса показатели упали более чем на 80%. Доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.
Мальта в апреле начнет постепенно ослаблять ограничительные меры и к 1 июня планирует снять большинство из них. В стране отмечается самый высокий уровень вакцинации против COVID-19 в Евросоюзе: хотя бы одну дозу вакцины получили 42% взрослого населения.
В отличие от многих других европейских стран, Мальта озаботилась закупкой разных препаратов, гражданам доступны вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Число новых случаев заболевания в стране резко сократилось.
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