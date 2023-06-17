Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп в пятницу, 16 июня, потребовал от Совбеза ООН "немедленно" отозвать из страны миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Как утверждает Диоп, миротворческая миссия ООН не смогла сделать ситуацию в стране безопаснее, и более того - вызвала своими действиями "чувство недоверия" среди населения страны.

"МИНУСМА, похоже, сама стала частью проблемы, разжигая напряженность в обществе, усугубляемую чрезвычайно серьезными обвинениями, которые наносят большой ущерб миру, примирению и национальному единству в Мали", - заявил глава МИД на заседании Совбеза в Нью-Йорке. Он сказал, что правительство страны было готово к переговорам с ООН, однако отверг все предложения генсека организации Антониу Гутерриша по изменению мандата миссии.

Глава МИНУСМА Эль-Гассим Ване, в свою очередь, сказал, что "почти невозможно" продолжать работу миссии в стране, власти которой на это не согласны.

ООН призывала расследовать действия ЧВК "Вагнер" в Мали

Представители ООН в последнее время неоднократно отмечали ухудшение ситуации с безопасностью и правами человека в Мали. В январе сотрудничающие с ООН эксперты по правам человека призвали провести независимое расследование деятельности российской ЧВК "Вагнер" и правительственных войск Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения. В заявлении указано, что с 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения из Мали о казнях, пытках, массовых захоронениях, изнасилованиях, незаконных задержаниях и принудительных исчезновениях.

В мае США ввели санкции против россиянина Ивана Маслова - руководителя наемников ЧВК "Вагнер" в Мали - за предполагаемую контрабанду оружия в Россию для войны с Украиной. По данным Вашингтона, в том числе речь шла о попытках закупить через Мали мины, беспилотники, радары и контрбатарейные системы. Для транзита наемники планировали использовать поддельные документы.

В Минфине США отметили, что Маслов тесно сотрудничал с малийскими властями для расширения присутствия в стране российских наемников, которых правительство в Бамако называет "военными консультантами". Кроме того, Маслов организовал встречи владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с представителями ряда африканских стран, а также продвигал интересы Пригожина в добывающем секторе.

ФРГ собиралась выйти из МИНУСМА

Миссия МИНУСМА действует в Мали с 2013 года. Официальная цель миссии - стабилизация положения в стране и защита населения от джихадистских формирований.

Военные из Германии играли в миротворческой миссии ООН в Мали важную роль. Однако в ноябре 2022 года тогдашний министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила о планах вывести бундесвер из этой африканской страны к маю 2024 года. По ее словам, военная хунта, захватившая власть в Мали в 2021 году, целенаправленно препятствовала работе миссии ООН, одновременно делая ставку на российские силы.