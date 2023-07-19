Власти Крыма эвакуируют жителей четырех населенных пунктов рядом с горящим складом боеприпасов
Глава российских органов власти в аннексированном Крыму Сергей Аксенов объявил, что зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы две тысячи жителей четырех населенных пунктов.
На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма горит и взрывается склад боеприпасов российской армии.
По информации «Крымского ветра», который ссылается на местных жителей, в склад, который расположен на полигоне близ городка Старый Крым на востоке полуострова, было три «прилета», то есть попадания ракет или дронов.
От этого полигона до ближайшей точки на линии фронта — не менее 230 километров.
«Крымский ветер» утверждает, опять-таки ссылаясь на местных жителей, что российские военные перекрыли дороги в районе склада.
Глава российских органов власти в аннексированном Крыму Сергей Аксенов подтвердил информацию о пожаре на складе боеприпасов на востоке полуострова.
Аксенов в короткой записи в Телеграме сообщил о перекрытии автомобильной трассы «Таврида» — «в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе».
Ранее украинские телеграм-каналы сообщили, приложив несколько видео, о пожаре и взрывах на складе боеприпасов близ города Старый Крым, который находится в Кировском районе.
Аксенов не упоминает склад боеприпасов, но простой пожар где-то в стороне от дороги обычно не приводит к ее перекрытию.
Трасса «Таврида» соединяет Крымский мост и территорию собственно России с административным центром Крыма, Симферополем.