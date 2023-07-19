Власти Крыма эвакуируют жителей четырех населенных пунктов рядом с горящим складом боеприпасов

Глава российских органов власти в аннексированном Крыму Сергей Аксенов объявил, что зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы две тысячи жителей четырех населенных пунктов.

На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма горит и взрывается склад боеприпасов российской армии.

По информации «Крымского ветра», который ссылается на местных жителей, в склад, который расположен на полигоне близ городка Старый Крым на востоке полуострова, было три «прилета», то есть попадания ракет или дронов.

От этого полигона до ближайшей точки на линии фронта — не менее 230 километров.

«Крымский ветер» утверждает, опять-таки ссылаясь на местных жителей, что российские военные перекрыли дороги в районе склада.

Глава российских органов власти в аннексированном Крыму Сергей Аксенов подтвердил информацию о пожаре на складе боеприпасов на востоке полуострова.