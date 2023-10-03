Власти Косово обвиняют Сербию в планах аннексировать часть страны

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, такое утверждение основано на неких документах, конфискованных косовской полицией, однако он не пояснил, у кого именно эти документы были изъяты.

Север Косово населяют в основном этнические сербы, и Приштина неоднократно обвиняла Белград в попытках раскачать ситуацию в регионе.

Последнее и самое серьезное столкновение с косовской полицией произошло здесь на прошлой неделе. В нем участвовали около 30 вооруженных сербов.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии и признано независимым государством на международном уровне.

Независимость косоваров не признает сама Сербия и ее ключевые союзники Китай и Россия.

Из 1,8 млн человек, проживающих в Косово, 92% — этнические албанцы, и только 6% — этнические сербы. Но многие граждане Сербии считают земли Косова своими территориями и поддерживают политику властей по возвращению их под контроль Белграда.

Что произошло?