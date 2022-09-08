Власти Северной Кореи заявили о планах превратить страну в "социалистическую сказку". "Два новых закона позволят партии ( правящей Трудовой партии Кореи. - Ред.) форсировать усилия по радикальным преобразованиям на селе, будут способствовать обустройству сельской местности, развитию сельского населения и позволят преобразовать страну в красивую и цивилизованную социалистическую сказку", - приводит государственное информационное агентство ЦТАК выдержку из выступления одного из депутатов в парламенте КНДР в четверг, 8 сентября. Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал улучшить условия жизни корейцев и заняться развитием сельских регионов.
При этом в КНДР обостряется экономический кризис, вызванный в том числе международными санкциями за развитие ядерной и ракетной программ, рядом природных катастроф, а также действовавшими в стране ограничениями по борьбе с коронавирусом, который в КНДР называется "лихорадкой". В течении всей пандемии власти заявляли об отсутствии коронавируса в стране, в мае нынешнего года официально признали первый смертельный случай от "лихорадки", а в августе было объявлено о полной победе над эпидемией "лихорадки".
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