Власти КНДР объявили, что спустили на воду субмарину с тактическим ядерным оружием

«Герой Ким Гун Ок» станет одним из основных «подводных наступательных средств военно-морских сил» Северной Кореи, заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на церемонии спуска на воду, состоявшейся 6 сентября.
«Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота», — заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит ТАСС.
Северокорейские СМИ написали о подлодке лишь спустя два дня после церемонии ее спуска на воду.
«Церемония запуска подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.
Военные Южной Кореи заявили, что, по их оценке, представленная подводная лодка не готова к нормальной эксплуатации, сообщает «Рёнхап». «Согласно результатам анализа внешней конструкции северокорейской субмарины, ее некоторые узлы были увеличены, чтобы нести ракеты. Но, по оценкам, она не готова к нормальной эксплуатации», — заявил сотрудник Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.
По словам аналитиков, которых цитирует Reuters, представленная подлодка — модификация советской подводной лодки проекта 633 (по классификации НАТО «Ромео»), которую КНДР купила у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. По мнению аналитиков, подлодка вооружена баллистическими и крылатыми ракетами.
Ким Чен Ын заявил на церемонии 6 сентября, что Северная Корея планирует переоборудовать другие подводные лодки в атомные корабли и ускорить процесс создания подводных лодок с ядерной энергетической установкой.