Власти КНДР объявили, что спустили на воду субмарину с тактическим ядерным оружием

«Герой Ким Гун Ок» станет одним из основных «подводных наступательных средств военно-морских сил» Северной Кореи, заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на церемонии спуска на воду, состоявшейся 6 сентября.

«Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота», — заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит ТАСС.

Северокорейские СМИ написали о подлодке лишь спустя два дня после церемонии ее спуска на воду.

«Церемония запуска подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.