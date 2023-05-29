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Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили в небе над Киевом 40 российских беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщил начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко. По его словам, с начала мая Киев подвергся атаке 15-й раз.
Atakos Kijeve pasekmės
Atakos Kijeve pasekmės
© Unian

Мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграме, что в ночь на понедельник обломки ракет упали в Святошинском и Подольском районах города. Погибших и раненых нет. Объекты инфраструктуры не повреждены.

Как утверждают Вооруженные силы Украины, в целом минувшей ночью уничтожены 37 крылатых ракет, 29 дронов и один разведывательный беспилотник.

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В воскресенье в эфире телемарафона глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что к зиме Украина планирует усилить систему противовоздушной обороны. По словам министра, таким образом не только крупные города, но и всё украинское небо будет безопасным.

Минобороны России сообщения об обстрелах украинских территорий пока не комментировало.

Оперативно проверить информацию воюющих сторон в затруднительно.

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Радио Свобода
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