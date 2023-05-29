Мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграме, что в ночь на понедельник обломки ракет упали в Святошинском и Подольском районах города. Погибших и раненых нет. Объекты инфраструктуры не повреждены.
Как утверждают Вооруженные силы Украины, в целом минувшей ночью уничтожены 37 крылатых ракет, 29 дронов и один разведывательный беспилотник.
В воскресенье в эфире телемарафона глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что к зиме Украина планирует усилить систему противовоздушной обороны. По словам министра, таким образом не только крупные города, но и всё украинское небо будет безопасным.
Минобороны России сообщения об обстрелах украинских территорий пока не комментировало.
Оперативно проверить информацию воюющих сторон в затруднительно.
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