Власти Казахстана выдали джазового музыканта из Кыргызстана за погромщика

Власти Казахстана выдали за погромщика, участвующего в массовых беспорядках за деньги, известного музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова - пианиста, руководителя джазового оркестра из Бишкека, часто приезжающего в Алма-Ату с гастролями. В воскресенье, 9 января, казахстанские СМИ опубликовали видео допроса одного из задержанных, на котором тот говорит, что прилетел из Кыргызстана, согласившись с предложением неких "неизвестных людей" участвовать за 90 тысяч тенге (в пересчете около 200 долларов) в митинге в Алма-Ате. В мужчине, на лице которого видны следы избиения, родственники Рузахунова узнали музыканта.

Задержанный также рассказал, что ему оплатили перелет в Казахстан, разместили в одной из квартир в Алма-Ате и что вместе с ним были "люди из Узбекистана и Таджикистана". Однако он якобы испугался и уехал, а позже его задержали силовики.

Как пишет кыргызстанский Telegram-канал "24.kg Новости Кыргызстан", родственники Викрама Рузахунова полагают, что его пытали. Члены семьи сообщили, что не могут до него дозвониться и обращаются через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.

Митинг в поддержку Рузахунова в Бишкеке

В тот же день несколько десятков человек вышли на митинг к посольству Казахстана в Бишкеке. На акцию приехал и председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камбычек Ташиев.

"Мы точно знаем, что Викрам Рузахунов никоим образом не является террористом", - заявил он. "Нас задевает, что начали показывать нашего гражданина, тем более добропорядочного гражданина нашей страны, музыканта, общественника. Его показали как террориста, это нас задело", - подчеркнул глава ГКНБ. Он пообещал, что власти в Бишкеке не будут молчать, "когда кыргызстанца ложно обвиняют", и сообщил, что в связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.

В свою очередь МВД Кыргызстана уведомило, что проводит "соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина".

Массовые протесты в Казахстане

Со 2 января в Казахстане идут массовые протесты. Они начались в связи с повышением цены на автогаз, но вскоре приобрели и политический характер.

В ночь на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана было отправлено в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов ОДКБ с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". Со стороны России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.