Власти Изюма переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией

Скопировать ссылку Власти Изюма переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией

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Власти освобожденного украинскими войсками Изюма переименовывают 22 улицы и другие топонимы города, названия которых связаны с Россией, написал заместитель главы городской администрации Изюма Владимир Мацокин.