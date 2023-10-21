Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию

7 октября радикальное террористическая организация ХАМАС совершила беспрецедентное по масштабам нападение на Израиль, в результате которого около 1400 человек были убиты и более 200 - взяты в заложники и увезены в сектор Газа. В ответ на это нападение Израиль блокировал сектор Газа и стал наносить по нему массированные авиаудары, после чего во многих арабских странах начались массовые беспорядки и акции протеста против Израиля.