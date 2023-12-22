Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику

Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.
Законопроект, представленный сенаторами от ее партии «Братья Италии», предусматривает штрафы для руководителей учебных заведений и преподавателей, которые, несмотря на просьбы родителей или учеников, запрещают, в частности, рождественские вертепы — игрушечные модели, изображающие рождение младенца Христа — повсеместно распространенные рождественские инсталляции в Италии и по всей католической Европе.
Внесенный правительством законопроект направлен на защиту «культурных корней» страны путем поощрения «традиционных празднований» Рождества и Пасхи.
Согласно этому законопроекту, штрафам могут быть подвергнуты директора, решившие отказаться от проведения рождественских праздников.
«Уже несколько лет мы наблюдаем неприемлемые и постыдные решения некоторых школ, которые запрещают рождественские сцены или изменяют глубинную суть Рождества, превращая его в неправдоподобные “зимние праздники”, чтобы не оскорбить чувства верующих других религий», — сказала Лавиния Меннуни, сенатор от правящей партии «Братья Италии», которая представила законопроект.
В соответствии с законопроектом, школы не смогут препятствовать «инициативам родителей, учеников или уполномоченных школьных органов, направленным на мероприятия, связанные с традиционными праздниками, такими как Рождество и Пасха, например, установка сцен Рождества, спектакли и другие мероприятия, связанные с ними».
«Разрешение превращения священных христианских праздников в иной обезличенный вид празднования будет представлять собой дискриминацию в отношении учащихся и их семей, исповедующих религию большинства, а также посягательство на ценности и глубочайшие традиции нашего народа», — говорится в проекте закона.
Этот шаг подвергся бурной критике со стороны левых партий и школьных профсоюзов.
Риккардо Маги, секретарь левой партии «Плюс Европа», написал в социальной сети X, что предложение «Братьев Италии» «должно оскорбить всех верующих, а также является неконституционным, поскольку противоречит свободе вероисповедания».
«Вместо того чтобы управлять страной, с чем они [“Братья Италии”] не умеют справляться, они продолжают использовать “оружие отвлечения“, такое как этот закон, против директоров школ, которые соглашаются удалить сцену Рождества Христова из школы», — заявила Луана Занелла из партии «Зеленые Европы».
Аттилио Фратта, президент национальной ассоциации директоров школ, заявил, что поначалу счел это предложение розыгрышем.
«Я поражен, как кто-то может придавать значение подобным новостям», — сказал он в своем заявлении. — Мы сталкиваемся с мерами, которые полезны только для того, чтобы отвлечь внимание итальянцев от реальных проблем школ и страны».
«Подобные операции, вмешивающиеся, в частности, в автономию школ, неприемлемы. Мы будем всячески поддерживать принцип школьной автономии и светский характер государственных школ», — заявила Джанна Фракасси, глава Федерации работников образования.
Сама Мелони не раз подчеркивала, что католицизм лежит в основе ее итальянской идентичности. В 2019 году она сказала: «Я Джорджа, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка. Никто не отнимет это у меня».