Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику

«Уже несколько лет мы наблюдаем неприемлемые и постыдные решения некоторых школ, которые запрещают рождественские сцены или изменяют глубинную суть Рождества, превращая его в неправдоподобные “зимние праздники”, чтобы не оскорбить чувства верующих других религий», — сказала Лавиния Меннуни, сенатор от правящей партии «Братья Италии», которая представила законопроект.

Согласно этому законопроекту, штрафам могут быть подвергнуты директора, решившие отказаться от проведения рождественских праздников.

Законопроект, представленный сенаторами от ее партии «Братья Италии», предусматривает штрафы для руководителей учебных заведений и преподавателей, которые, несмотря на просьбы родителей или учеников, запрещают, в частности, рождественские вертепы — игрушечные модели, изображающие рождение младенца Христа — повсеместно распространенные рождественские инсталляции в Италии и по всей католической Европе.

Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.

В соответствии с законопроектом, школы не смогут препятствовать «инициативам родителей, учеников или уполномоченных школьных органов, направленным на мероприятия, связанные с традиционными праздниками, такими как Рождество и Пасха, например, установка сцен Рождества, спектакли и другие мероприятия, связанные с ними».

«Разрешение превращения священных христианских праздников в иной обезличенный вид празднования будет представлять собой дискриминацию в отношении учащихся и их семей, исповедующих религию большинства, а также посягательство на ценности и глубочайшие традиции нашего народа», — говорится в проекте закона.

Этот шаг подвергся бурной критике со стороны левых партий и школьных профсоюзов.

Риккардо Маги, секретарь левой партии «Плюс Европа», написал в социальной сети X, что предложение «Братьев Италии» «должно оскорбить всех верующих, а также является неконституционным, поскольку противоречит свободе вероисповедания».