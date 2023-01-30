Власти Харькова: ракета попала в жилой дом в центре города

"В здании пожар. Сильные повреждения", - уточнил мэр Харькова Игорь Терехов. Позднее он сообщил, что один человек погиб, трое пострадали.
По данным украинских властей, речь шла о зенитной ракете С-300, которые и ранее, как утверждается, использовались российскими военными для обстрелов города и области.
Ранее в воскресенье при артиллерийском обстреле Херсона погибли, по данным местных властей, три человека. Под удар попала в том числе больница.
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