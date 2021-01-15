Власти Германии разрешили дальнейшее строительство "Северного потока - 2"

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии в пятницу, 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах. Прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая.

Между тем строительство газопровода в водах Дании затягивается. "Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день", - заявил 15 января представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG германскому деловому изданию Handelsblatt. По его словам, сперва необходимо проверить техническое оборудование. "Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб", - добавил представитель Nord Stream 2 AG.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

"Северный поток - 2": бурные дискуссии и попытка США расширить санкции

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.