Власти Гаити раскрыли подробности убийства президента и заявили, что нашли предполагаемых убийц

Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жена Мартин была ранена. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг появившиеся затем сообщения, что первая леди страны скончалась от ранений. По его словам, Мартин Моиз доставили в больницу во Флориде. Ее состояние дипломат назвал стабильным, но критическим.

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Власти Гаити раскрыли подробности убийства президента

На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие были иностранцами и говорили на английском и испанском языках (официальные языки Гаити — креольский и французский). Бокчит Эдмонд сообщил что нападавшие представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), но подчеркнул, что не верит их словам. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также опроверг какую-либо причастность американских агентов к убийству Моиза.

Власти соседней Доминиканской Республики допустили, что группа убийц состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с наркобаронами Гаити.

Жозеф призвал население проявлять спокойствие, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в стране военное положение на 15 дней.

Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы неоднократно парализовывали жизнь в стране. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, около 4,4 млн жителей страны зависят от получения гуманитарной помощи.