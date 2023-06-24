Власти ФРГ: РФ должна заплатить за восстановление Украины

России , "очевидно", когда-нибудь придется заплатить за восстановление Украины , разрушенной войной, считает министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. "Они должны заплатить за то, что они уничтожили. Таково международное право", - заявила Шульце в беседе с DW в четверг, 22 июня.

На вопрос, насколько реалистична эта перспектива, министр ответила, что "не вполне уверена" в этом. "Но нам необходимо сделать все, чтобы добиться этого, потому что они уничтожили так много вещей. Они разрушили всю инфраструктуру, они разрушили дома, и они должны заплатить за это. И это должно быть частью переговоров о прекращении войны", - подчеркнула Свенья Шульце.