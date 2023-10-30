Власти Франции собираются депортировать 39 россиян

Дарманен не уточнил имена, возраст или иные данные тех, кого власти Франции собираются выслать в Россию. По его словам, сейчас французская сторона контактирует с российскими властями и передала им список тех, кого собирается депортировать. Дарманен уточнил, что выслать россиян без согласия властей России нельзя. Российская сторона должна быть готова их принять. Министр заявил, что сейчас за теми кто попал в список установлен "самый строгий контроль".