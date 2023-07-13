13 июля 2023 г. 11:19

Власти Франции будут поощрять людей нести поношенную обувь и одежду в починку

 
bbcrussian.com
ФОТО: Corbis/Scanpix
По словам представительницы министерства экологии и устойчивого развития Франции Беранже Куйяр, каждый год на свалках страны оказывается 700 тыс. тонн одежды и обуви.

Чтобы покончить с этой расточительной и вредной для окружающей среды практикой, а заодно поддержать сектор ремонта обуви и одежды и создать новые рабочие места, власти разработали специальную программу поощрений общей стоимостью в 154 млн евро, рассчитанную на пять лет.

Присоединившиеся к этой программе мастерские по ремонту обуви и одежды смогут предлагать клиентам скидки, например, 7 евро за новый каблук или 10-25 евро за новую подкладку для пиджака.

Далеко не все убеждены в целесообразности и пользе новой инициативы. Например, эксперты считают, что это может негативно повлиять на люксовые бренды, которыми так знаменита Франция.

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bbcrussian.com
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