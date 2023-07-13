Власти Франции будут поощрять людей нести поношенную обувь и одежду в починку

Чтобы покончить с этой расточительной и вредной для окружающей среды практикой, а заодно поддержать сектор ремонта обуви и одежды и создать новые рабочие места, власти разработали специальную программу поощрений общей стоимостью в 154 млн евро, рассчитанную на пять лет.

Присоединившиеся к этой программе мастерские по ремонту обуви и одежды смогут предлагать клиентам скидки, например, 7 евро за новый каблук или 10-25 евро за новую подкладку для пиджака.