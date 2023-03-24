Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Как отмечается в сообщении МИД, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.
"Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России и занимался расколом общества Эстонии", — подчеркивается в сообщении МИД Эстонии.
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