Власти Донецкой области: Россия активизировалась в регионе и ведет обстрел всей линии фронта

Самые ожесточенные бои в пятницу идут в районе городов Бахмут и Авдеевка.
По словам Кириленко, российские войска также предприняли попытку продвинуться в районе Лимана, который был отбит украинскими войсками в ноябре.
Ситуацию в Донецкой и Луганской областях чуть ранее также описал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Россияне активизировали свои действия в Донецке и Луганске. Сейчас они находятся в очень активной фазе попыток проведения наступательных операций. Мы никуда не наступаем, а обороняемся, уничтожая пехоту и технику противника везде, где он пытается продвинуться", - сказал Арестович.
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