Власти Дании осудили сожжение Корана на фоне акции в столице

Правительство Дании осудило сожжение Корана на фоне акции с сожжением книги, прошедшей у посольства Ирака в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте правительства в субботу, 22 июля.

"Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами", - говорится в заявлении правительства, где также отмечается, что в Дании действует свобода вероисповедания, и многие граждане страны - мусульмане.

"Дания подчеркивает, что необходимо уважать свободу выражения мнений и свободу собраний. Дания поддерживает право на протест, но отмечает, что он должен оставаться мирным", - указали власти королевства.

Попытка сожжения книги у посольства Ирака в Дании