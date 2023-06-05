"Наше министерство обороны и его спецслужбы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы определить, что именно произошло", — заявил Де Кро в эфире бельгийского Radio 1.

Глава бельгийского правительства также напомнил, что европейские страны поставляют Украине оружие с условием, что оно будет использоваться исключительно на территории страны и для ее защиты.

Де Кро отказался сообщить, какие последствия могут ждать Украину, если сообщения об использовании поставленных из Бельгии винтовок на российской территории подтвердятся. "Мы не должны здесь забегать вперед, мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", — заявил он.

Ранее о том, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", взявшие ответственность за рейды в Белгородской области, использовали оружие, полученное ВСУ от западных партнеров, написала газета The Washington Post. Журналисты издания проанализировали опубликованные в открытых источниках фото и видео и обнаружили, что бойцы этих двух подразделений передвигались на боевых машинах, переданных США и Польшей, а также использовали стрелковое оружие, произведенное в Бельгии и Чехии.