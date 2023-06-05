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Брюссель запросит у Киева разъяснения в связи с сообщениями о том, что воюющие на украинской стороне подразделения использовали переданные ВСУ бельгийские винтовки за пределами территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.
Rusijos savanorių korpusas (RSK)
Rusijos savanorių korpusas (RSK)
© telegram

"Наше министерство обороны и его спецслужбы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы определить, что именно произошло", — заявил Де Кро в эфире бельгийского Radio 1.

Глава бельгийского правительства также напомнил, что европейские страны поставляют Украине оружие с условием, что оно будет использоваться исключительно на территории страны и для ее защиты.

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Де Кро отказался сообщить, какие последствия могут ждать Украину, если сообщения об использовании поставленных из Бельгии винтовок на российской территории подтвердятся. "Мы не должны здесь забегать вперед, мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", — заявил он.

Ранее о том, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", взявшие ответственность за рейды в Белгородской области, использовали оружие, полученное ВСУ от западных партнеров, написала газета The Washington Post. Журналисты издания проанализировали опубликованные в открытых источниках фото и видео и обнаружили, что бойцы этих двух подразделений передвигались на боевых машинах, переданных США и Польшей, а также использовали стрелковое оружие, произведенное в Бельгии и Чехии.

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