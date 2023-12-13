Власти Аргентины объявили о мерах жесткой экономии

Аргентина объявила о девальвации своей национальной валюты в два раза и сокращении государственных расходов.

Меры жесткой экономики, считает правительство недавно избранного президента Хавьера Миеля, должны помочь стране выйти из затяжного кризиса.

Официальный курс песо по отношению к доллару упадет с нынешних 366 до 800.

Власти также намерены сократить число министерств, энергетические и транспортные субсидии, и заморозить финансируемые из бюджета инфраструктурные проекты. Министр экономики и финансов предупредил, что реализация планов будет болезненной.

Луис Капуто, министр экономики Аргентины: "В течение нескольких месяцев нам будет хуже, чем раньше, особенно с точки зрения инфляции. И я говорю это потому, что, как сказал президент, неудобная правда предпочтительнее удобной лжи".

Международный валютный фонд приветствовал меры аргентинских властей, заявив, что это хорошая основа для переговоров по поводу долга этой страны. Аргентины же обеспокоены завтрашним днем: