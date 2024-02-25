Владимир Зеленский впервые раскрыл потери Украины в войне с Россией

Оценку потерь президент дал на пресс-конференции 25 февраля. Трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее время.

Оценка президента не учитывает число погибших среди гражданского населения. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооружённых силах, контролируемых командованием ВСУ.

Президент Украины сказал, что не уверен, что имеет права раскрывать данные. По его словам, потери ниже называвшихся в других странах оценок в 300 или 150 тысяч. Российский министр обороны Сергей Шойгу в декабре заявлял, что украинская армия потеряла 383 тысячи человек убитыми и ранеными.

Москва не раскрывает потери в войне. Ведущая поимённый подсчёт числа погибших команда журналистов Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и волонтёров к годовщине войны сообщила, что установила имена 45 123 участвовавших во вторжении россиян. Общие потери были оценены в 113 тысяч погибшими.