Владимир Зеленский: „У нас с Западом разные представления о победе“

Для эффективного противодействия российским корректируемым (другое название — планирующим) бомбам ВСУ нуждаются не столько в передовых системах ПВО , таких как Patriot, сколько в ракетах повышенной дальности ATACMS, заявил президент.

„Это [разрешение Байдена] решает тактические моменты, это не стратегическое оружие. Мы не можем тактическим оружием воевать против стратегических проблем, таких как КАБы и их авиация“, — отметил Зеленский.

В беседе с колумнисткой Philadelphia Inquirer Труди Рубин Зеленский заявил, что долгожданное решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить по скоплению российской техники вдоль российско-украинской границы — это хорошо, но оно „не решает проблему уничтожения наших городов и сел корректируемыми авиабомбами (КАБ)“.

„Patriot не может бороться против КАБов, — пояснил Зеленский, подчеркнув, что Украине не хватает ракет для Patriot. — На короткой дистанции вы будете выигрывать, а на длинной — россияне вас переиграют. Вы израсходуете все ваши ракеты, а потом они будут бить по городам, по энергетике — и вы проиграете“.

Зеленский напомнил, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины более 800 планирующих авиабомб.

Украинский президент настаивает на предоставлении Белым домом разрешения на применение американских ракет большей дальности для ударов по аэродромам глубоко в российском тылу.