30 июля 2023 г. 20:47

Владимир Зеленский: "Война возвращается на территорию России"

 
Deutsche Welle
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP/ Scanpix

Офис президента Украины обнародовал новое обращение Владимира Зеленского, в котором он заявил, что "война возвращается на территорию России".

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две.

Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России - в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - сказал глава украинского государства.

Ранее в этот же день Москва была атакована беспилотными летательными аппаратами. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в "Москва-Сити". Министерство обороны РФ заявило, что ночью один беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Одинцовским районом, а два аппарата - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территорию "Москва-Сити".

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