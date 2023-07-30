Владимир Зеленский: "Война возвращается на территорию России"

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две.

Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России - в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - сказал глава украинского государства.

Ранее в этот же день Москва была атакована беспилотными летательными аппаратами. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в "Москва-Сити". Министерство обороны РФ заявило, что ночью один беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Одинцовским районом, а два аппарата - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали на территорию "Москва-Сити".