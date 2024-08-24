Владимир Зеленский: война вернулась на территорию России

Война, которую принесла Россия на территорию Украины, вернулась на ее территорию, заявил в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины в субботу, 24 августа, ее президент Владимир Зеленский.

„913 дней назад <...> Россия пошла на нас войной. <…> То, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией“, - сказал он. Переход боевых действий на международно признанную территорию России президент Украины назвал „бумерангом для зла“.