Владимир Зеленский в Рийгикогу: благодарю вас, что находитесь на стороне свободы

Приводим речь Владимира Зеленского в полном объеме.
Господин спикер, господа члены парламента, господа президенты, госпожа премьер-министр и наблюдатели! Я благодарю вас за теплую встречу и ваше неизменное внимание к Украине.
Господа! Kallis Eesti rahvas!
Я очень рад возможности лично поблагодарить вас. Поблагодарить вас за то, что вы находитесь на стороне свободы. И не только свободы Украины. Очень символично, как с точки зрения эстонской и украинской истории теперь воспринимается 24 февраля. Именно в этот день Эстония отмечала и всегда будет отмечать День своей независимости. И в эту же дату, 24 февраля, нынешние хозяева России предприняли попытку возродить то ли советскую, то ли российскую, то ли гибридную империю. Предприняли, напав на Украину. Но 24 февраля мы не ошиблись. Все мы: наши люди, наши друзья, весь свободный мир. Тогда Украина для себя решила: мы будем сражаться. Kaitsetahe.
Демократические страны мира нас поддержали. Кто-то, как Эстония – сразу. И я вам за это благодарен. Кто-то – позднее. И это мы тоже ценим. И на сегодня большая часть мира так или иначе на стороне Украины и международного права, и против российской геноцидной агрессии. 24 февраля могла измениться история и нашего украинского народа, и нашего региона, и всей Европы в сторону нового порабощения. Но история свернула в сторону гораздо большей свободы, чем прежде. В сторону большей независимости, на которую мы тогда могли рассчитывать. И в сторону гораздо большего европейского единства, чем кто-либо мог бы предвидеть. Это произошло благодаря смелости, солидарности и выбору в пользу свободы нашего с вами выбора. И я благодарю тебя, Эстония.
Благодарю каждого из вас за то, что выбор стал именно таким. Выбор в пользу свободы. И мы должны выиграть эту нынешнюю битву. Мы обязаны ее выиграть. Не только потому, что это битва за нашу жизнь, за украинский народ, наш народ, который Россия превращает в руины. Мы должны ее выиграть не только потому, что в этой битве решается судьба нашего государства, а также всех других стран и народов, которым довелось враждовать с Россией. В этой битве решается, каким будет и сейчас, и после нас, и после наших детей и внуков глобальное отношение к свободе.
Свобода должна выигрывать в противостояниях, которые развязывает тирания. Именно поэтому начатая Россией война – против нас, против Украины – имеет значение не только для нас. И не только для нашего континента, но и для всех наций, которые ценят свою свободу или мечтают ее обрести. Тирания обязана проигрывать. Тирания должна быть неудачником. Всегда. Всегда. Всегда. Именно эту мысль мы должны оставить своим главным политическим наследием. Мы, все государства, которые ценят свою независимость и все народы, которые не хотят, чтобы их дети стали собственностью диктаторов. Все лидеры, которые стремятся быть на светлой стороне.
Именно поэтому в этой битве важен каждый. А не только тот, в чьих руках богатый военный опыт или массовое вооружение. Не только тот, кто входит в мировые ТОП-ы благодаря разным индикаторам собственного могущества. Каждая нация важна. Каждая смелая душа, каждое искреннее сердце, каждый светлый разум важен. Каждый, кто может мобилизовать свою человечность. И не ради выгоды, а потому что именно так правильно. Правильно, когда свобода и человечность побеждают. Должны побеждать.
Господа! Дорогая Эстония! Я благодарю всех вас, что вы с нами. За каждый пакет помощи нашим военнослужащим и всему нашему народу. Я благодарю за вооружение, и благодарю за ваши инициативы, которые на самом деле оказывают влияние на общий европейский курс. Спасибо и за вашу решительность в вопросе давления на Россию и в том, чтобы агрессор наконец осознал, что основные последствия этой агрессии ощутит именно он. Этот злодей, убийца и террорист. А не те, чью жизнь Путин решил разрушить.
Мы и далее должны оказывать на него давление совместно, всей Европой. Всем свободным миром. Каждая схема обхода санкций, которую использует Россия, должна быть заблокирована. Каждый актив, который Москва или связанные с ней личности пытались спрятать в мировой юрисдикции, должен быть заморожен и использован для защиты от российской агрессии и восстановления после окончания этой войны.
Каждое уже существующее в Европе или будущее оборонное производство, должно защищать Европу на 100%. Это наш совместный жизненно важный интерес, каждой европейской нации. Европе необходим свой личный оборонный потенциал, способный защитить ее. Гарантированно защитить. Украине уже удалось достичь десятков договоренностей с различными странами и компаниями на предмет совместного оборонного производства. Я приглашаю и вас к этому сотрудничеству.
Эстония достигла серьезного прогресса в части развития цифровых технологий, новейших систем спасения и корпоративной работы. И мы должны распространять этот опыт на других европейских и мировых партнеров. Мы должны всегда помнить и защищать фундаментальную европейскую истину. Европа выстоит лишь тогда, когда будет континентом единства. Единства, а не разногласий. Единства, а не национального эгоизма. Единства, а не конфликтующих амбиций. За эти два года мы все продемонстрировали высочайший уровень единства. И я благодарен вам за то, как вы защищаете это единство. Как вы защищаете совместные интересы и способствуете продвижению нашей европейской и евроатлантической интеграции. И помогаете нашим людям, украинцам. Это тоже проявление единства, проявление настоящей европейскости. К нашим людям, которые искали укрытия от войны и нашли его в Эстонии. Я благодарен вам за это. За это тепло, за вашу солидарность и, конечно, за то, что 24 февраля вы обрели независимость. Спасибо вам.
Когда я сегодня шел к вам в парламент, госпожа премьер-министр подарила мне этот свитшот. Она сказала, что значение этого слова – kaitsetahe – объединило многих из вас, многих эстонцев. Вы должны знать, то что здесь написано, запечатлено в сердцах многих украинцев. Воля к обороне. И я уверен, что непременно наступит тот день, когда всех нас объединит еще одно слово. Võidutahe. Воля к победе. И мы поздравим друг друга с победой. С победой над Россией в этой войне. Вместе. Всегда вместе.
Слава Украине!
В четверг утром в Кадриорге состоялась встреча президента Украины с президентом Аларом Карисом, позже в Доме Стенбока – с премьер-министром Каей Каллас.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Таллинн вечером 10 января после посещения Вильнюса. Это его первый визит в Эстонию после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.