Владимир Зеленский в Рийгикогу: благодарю вас, что находитесь на стороне свободы

Каждое уже существующее в Европе или будущее оборонное производство, должно защищать Европу на 100%. Это наш совместный жизненно важный интерес, каждой европейской нации. Европе необходим свой личный оборонный потенциал, способный защитить ее. Гарантированно защитить. Украине уже удалось достичь десятков договоренностей с различными странами и компаниями на предмет совместного оборонного производства. Я приглашаю и вас к этому сотрудничеству.

Эстония достигла серьезного прогресса в части развития цифровых технологий, новейших систем спасения и корпоративной работы. И мы должны распространять этот опыт на других европейских и мировых партнеров. Мы должны всегда помнить и защищать фундаментальную европейскую истину. Европа выстоит лишь тогда, когда будет континентом единства. Единства, а не разногласий. Единства, а не национального эгоизма. Единства, а не конфликтующих амбиций. За эти два года мы все продемонстрировали высочайший уровень единства. И я благодарен вам за то, как вы защищаете это единство. Как вы защищаете совместные интересы и способствуете продвижению нашей европейской и евроатлантической интеграции. И помогаете нашим людям, украинцам. Это тоже проявление единства, проявление настоящей европейскости. К нашим людям, которые искали укрытия от войны и нашли его в Эстонии. Я благодарен вам за это. За это тепло, за вашу солидарность и, конечно, за то, что 24 февраля вы обрели независимость. Спасибо вам.