aA
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что его страна нуждается в ускоренных поставках оружия и новых видов вооружений.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

В своем телеобращении президент признал, что ситуация в восточной части Донецкой области является "очень тяжелой" и подчеркнул, что страна нуждается в ускоренных поставках оружия и новых видов вооружений, чтобы противостоять российским атакам.

"Ситуация очень тяжелая. Бахмут, Угледар и другие районы Донецкой области – там постоянные российские атаки, – сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. – Россия хочет, чтобы война затянулась и истощила наши силы. Поэтому мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорить события, ускорить поставки и открыть новые возможности вооружения для Украины".

Статьи по теме:
Власти Харькова: ракета попала в жилой дом в центре города
Литва поддерживает создание Спецтрибунала: тогда Путину, Лаврову и Шойгу не уйти от ответственности

Зеленский также заявил, что в случае, если России разрешат участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, это станет равносильно демонстрации того, что "террор в какой-то степени приемлем".

"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на Олимпийские игры — это попытки сказать всему миру, что террор в какой-то степени приемлем", — заявил Зеленский в телеобращении.

Он сказал, что России нельзя разрешить "использовать [Олимпиаду] или любое другое спортивное мероприятие в качестве пропаганды своей агрессии или государственного шовинизма".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Голос Америки
Статьи по теме:

Обстрел Херсонской области: сообщается уже о трех погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате...

Канцлер ФРГ Шольц: Войну между РФ и НАТО нельзя допустить (1)

Война России против Украины не должна перерасти в войну...

TOP новостей

Авиакомпания Ryanair упраздняет два маршрута из Вильнюса, это скажется на ценах

27 января вечером появилась информация о том, что...

Хакеры взломали серверы Литовского национального музея изобразительного искусства

Директор Литовского национального музея...

Акция помощи Украине: цель - собрать 5 млн. евро на радары

30 января в Литве стартует новая акция помощи Украине,...

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду

В понедельник днем погоду в Литве обусловит...

Украинцам в аптеках будут бесплатно выдавать рецептурные препараты

Рецептурные препараты, выписанные врачом согласно...