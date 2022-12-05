Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.
Издание называет главу Украины "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".
"Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века", - пишет FT.
Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года.
Издание также отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.
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