aA
Президент Украины воплощает стойкость украинского народа, он стал флагманом демократического мира, пишет FT.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.

Издание называет главу Украины "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

"Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века", - пишет FT.

Статьи по теме:
Зеленский раскритиковал принятый EC и G7 потолок цен на российскую нефть
На восстановление Украины потребуется более триллиона долларов, заявил Зеленский

Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года.

Издание также отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН

TOP новостей

К забастовке присоединилось еще больше водителей: вильнюсцев просят работать из дома

В понедельник в Вильнюсе начинается забастовка...

Лобода заявила, что Литва нанесла ущерб ее репутации: собирается судиться с Compensa

Работавшая в России эстрадная певица украинского...

Сделан первый шаг для исключения русского языка из предложений по выбору

В Литве говорят о том, что русский язык должны убрать...

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине

Российские военные 5 декабря нанесли очередной...

Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе и Евгений Киселев о казусе "Дождя"

Как проходит первый день забастовки водителей...