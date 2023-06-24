24 июня 2023 г. 14:58

Владимир Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина и его ЧВК

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Vida Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина. "Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя", - написал он. "Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны - и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется.

Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды". Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - продолжил Зеленский. По его словам, "Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления, а теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь".

"Все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", - заявил Зеленский.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии