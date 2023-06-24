Владимир Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина и его ЧВК

Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды". Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - продолжил Зеленский. По его словам, "Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления, а теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь".