Владимир Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина и его ЧВК

Терроризирует ракетами, а когда их сбивают - унижается, чтобы дали "Шахеды". Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - продолжил Зеленский. По его словам, "Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления, а теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь".
"Все это - один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", - заявил Зеленский.