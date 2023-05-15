За последние несколько дней Зеленский посетил Францию, Германию, Италию и Ватикан, побуждая западных лидеров к большей поддержке Украины в канун ожидаемого украинского контрнаступления.
"Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество будет продолжено", — говорится в публикации в телеграм-канале Зеленского.
Великобритания — один из важнейших союзников Украины в ее борьбе против российской агрессии. В начале этого года она стала первой страной, объявившей о предоставлении Киеву современных танков западного производства. На минувшей неделе стало известно о передаче украинской армии британских ракет Storm Shadow с дальностью порядка 250 км.
Ожидается, что переговоры Зеленского и Сунака в загородной резиденции премьер-министра Чекерс продлятся около двух часов.
Welcome back, @ZelenskyyUa 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
В правительстве Великобритании объявили, что в ходе встречи Сунак вновь засвидетельствует важность оказания Украине всемерной военной поддержки. По информации Даунинг-стрит, Лондон подтвердит планы по передаче Киеву сотен ракет для ПВО и ударных беспилотников.
"Это решающий момент для сопротивления Украины в ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала", — говорится в заявлении премьер-министра Риши Сунака, опубликованном в преддверии встречи с Зеленским.
В воскресенье после встречи с президентом Украины французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Киеву новые поставки вооружений.
"В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC", — говорилось в совместной декларации двух стран.
Ранее в тот же день Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которой Берлин объявил о предоставлении Украине пакета военной помощий на 2,7 млрд евро.
Владимир Зеленский назвал этот новый транш, включающий в себя танки "Леопард" и системы ПВО, крупнейшим с начала полномосштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Mokytojai, įvertinę šio daikto galimybes pamokose, nesitveria: „Kur jūs buvote anksčiau?!” Laimėkite daugiau kaip 5000 eurų prizą!
TOP новостей
В Литве растет число безработных, самое большое пособие составляет почти 1100 евро
По данным различных источников, в Литве растет число...
В Вильнюсе появятся посты контроля, измеряющие среднюю скорость названы улицы
Вильнюсский муниципалитет уже сообщал, что в городе...
Эфир Delfi c "ангелом Бучи" о спасении людей с оккупированных территорий Украины
Гость студии Delfi — волонтер Константин Гудаускас с...
Статистика: сколько жителей получили штрафы за курение на балконах
В Литве 2,5 года действует запрет на курение на балконах...