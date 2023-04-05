Сейчас Зеленский направляется в Варшаву. Ожидается, что в полдень он встретится с президентом Польши Анджеем Дуды, а также выступит с речью в центре польской столицы.

Обновление 12:30: президент и первая леди Украины Владимир и Елена Зеленские прибыл в Королевский замок в Варшаве, где их встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой. Лидеры двух стран проведут сначала личную встречу, а затем переговоры в составе делегаций. Около 18:00 запланировано совместное выступление Зеленского и Дуды.

Это первый официальный визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее украинский президент проезжал через территорию соседней страны лишь транзитом — в частности, во время рабочих поездок в США в декабре прошлого года и в Великобританию, Францию и Бельгию в феврале 2023-го.

Польша — один из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Варшава активно передает Киеву вооружение, в частности, в ВСУ уже отправили несколько польских истребителей. Также Польша стала страной, принявшей наибольшее количество украинских беженцев.