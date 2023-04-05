Сейчас Зеленский направляется в Варшаву. Ожидается, что в полдень он встретится с президентом Польши Анджеем Дуды, а также выступит с речью в центре польской столицы.
Обновление 12:30: президент и первая леди Украины Владимир и Елена Зеленские прибыл в Королевский замок в Варшаве, где их встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой. Лидеры двух стран проведут сначала личную встречу, а затем переговоры в составе делегаций. Около 18:00 запланировано совместное выступление Зеленского и Дуды.
Это первый официальный визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее украинский президент проезжал через территорию соседней страны лишь транзитом — в частности, во время рабочих поездок в США в декабре прошлого года и в Великобританию, Францию и Бельгию в феврале 2023-го.
Польша — один из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Варшава активно передает Киеву вооружение, в частности, в ВСУ уже отправили несколько польских истребителей. Также Польша стала страной, принявшей наибольшее количество украинских беженцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию
Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке...
Сквернялис: президент должен сказать, является ли он до сих пор членом партии
Председатель партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис ,...
Важная информация: в пасхальные выходные пройдут не все платежи
На Пасху большая часть клиентов с проблемами не...
Консерваторы зарегистрировали законопроект, цель которого – признать КПЛ преступной организацией
Члены парламентской фракции консерваторов...
Пост контроля скорости в Каунасе фиксирует нарушителей даже на пустынной улице
Зафиксированы "шуточки" поста контроля скорости на...