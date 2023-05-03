В первой половине дня запланирована двусторонняя встреча Зеленского и Ниинисте. Основной темой переговоров станут поддержка Украины, отношения между Киевом и Хельсинки и "глобальная геополитическая ситуация". Во время рабочего обеда к главам государств присоединятся премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. Также запланирована встреча Зеленского со спикером финского парламента Петтери Орпо.

Также украинский и финский лидеры примут участие в саммите Северных стран, куда прибудут премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Ключевым вопросом на повестке дня также станет поддержка Украины в противостоянии российской агрессии и другие актуальные вопросы безопасности. Главы правительств Северных стран также проведут двусторонние встречи с Зеленским.

Президент Украины покинул страну всего в четвертый раз после начала полномасштабного российского вторжения. В декабре прошлого года Зеленский посещал США, в феврале — Великобританию, Францию и Бельгию, в начале апреля — в Польшу. В прошлый раз он встречался с президентом Финляндии в январе, когда Ниинистё приезжал в Киев.

Финляндия на фоне полномасштабной войны в Украине отказалась от нейтрального статуса, которого придерживалась несколько десятилетий, подала заявку на вступления в НАТО и стала новым членом альянса 4 апреля. По подсчетам Кильского университета мировой экономики, к началу апреля 2023 года Хельсинки обязался передать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь почти на 900 млн евро.