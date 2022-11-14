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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Фотографии из Херсона опубликованы в телеграме украинского лидера.
Volodymyras Zelenskis Chersone
Volodymyras Zelenskis Chersone
© Reuters / Scanpix

Зеленский выступил перед военными и поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку Украины. "Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — приводит слова Зеленского агентство Reuters.

Президент Украина также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для Киева.

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Reuters сообщает, что Зеленского на главной площади Херсона встречали жители города с украинскими флагами. Некоторые собравшиеся привели с собой детей. "Я действительно счастлив, это видно по реакции людей, их реакция не постановочная", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов, куда украинские силы могут наступать дальше, украинский лидер отметил: "Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны".

9 ноября командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу вывести войска из Херсона и окрестностей на правом берегу Днепра, мотивировав это трудностями снабжения и заботой о сохранении жизней военнослужащих. Министр согласился.

11 ноября первые части украинской армии вошли в Херсон. В городе введён комендантский час. Идёт разминирование территории. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

По словам Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российскими войсками.

14 ноября стало известно, что ряд журналистов западных СМИ лишён аккредитации в Украине из-за нарушения установленных властями правил работы в зоне боевых действий.

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Радио Свобода
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