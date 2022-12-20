О поездке Зеленского во вторник сообщила, в частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью общественному вещателю "Суспільне" рассказал, что в Бахмуте Владимир Зеленский посетил передовые позиции и наградил бойцов знаками отличия.
Бахмутское направление считается одной из самых горячих точек фронта. Со второй половины мая российские войска вели мощные ракетные обстрелы Бахмута, а к августу вышли к одной из окраин города. С конца лета россиянам, представленным в основном бойцами "ВЧК Вагнера", удалось продвинуться на несколько километров, отмечает "Медуза".
Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены, передаёт Русская служба "Би-би-си".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Условия на дорогах сложные по всей Литве, в Вильнюсе пока не самая худшая ситуация жителей призывают отложить поездки
Из-за ледяного дождя и гололеда условия на дорогах в...
Поездка за покупками в Польшу перед праздниками разочаровала жителей Литвы
В последние предпраздничные дни жители Литвы обложили...
Сейм Литвы принял решение присудить евреям компенсации за присвоенное имущество
Во вторник Сейм одобрил поправки к закону,...
Владимир Зеленский посетил Бахмут, вблизи которого идут тяжёлые бои
Президент Украины Владимир Зеленский посетил во...
Литовский оперный солист Вишняускас извиняется после концерта в Минске обещает объяснить причины такого решения
Литовский оперный солист Вайдас Вишняускас, вызвавший...