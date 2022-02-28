Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook.

"Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины 28.02.22", — написал он.