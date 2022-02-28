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Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Ее уже поддержали несколько стран блока.
Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į ES
Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos įstojimo į ES
© Facebook

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook.

"Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины 28.02.22", — написал он.

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