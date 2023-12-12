Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты

«За нами наблюдает весь мир. Украина не сдалась и не сдастся. Мы знаем, что делать, вы можете рассчитывать на Украину. И мы надеемся, что мы можем рассчитывать на вас, - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к американским официальным лицам, занимающимся вопросами национальной безопасности и американским военным, для которых была организована эта встреча. - Если кто-то и воодушевлен проблемами, которые не могут разрешить на Капитолийском холме, то это Путин и его клика».