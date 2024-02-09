Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону обвинил Киев и Запад в начале нынешней войны в Украине

Президент России Владимир Путин заявил известному американскому журналисту Такеру Карлсону, что еще в начале 2000-х, став президентом, он пытался наладить отношения с Западом и даже спросил в свое время президента Клинтона, возможно ли для России присоединиться к НАТО.

По словам Путина в итоге он получил отказ. "Если бы он сказал "да", начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось", — сказал Путин.

"Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули — я когда говорю "вы", не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты, — обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения", — сказал Путин Такеру Карлсону.