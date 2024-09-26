Владимир Путин предложил резко ужесточить российскую ядерную доктрину

В качестве одного из условий перехода России к применению ядерного оружия Путин указал получение „достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты“ . Это критически важный пункт заявления Путина.

В действующей версии доктрины говорится, что Россия рассматривает в качестве одной из основных военных опасностей, которые могут перерасти в военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание: „развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии“;