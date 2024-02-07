Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону

Разговор был записан во вторник, 6 февраля. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что, вероятно, интервью будет опубликовано 8 февраля. По данным американского консервативного журналиста Алекса Джонса, всего беседа длилась два часа.

Анонс интервью с Путиным в аккаунте Такера Карлсона в X набрал уже более 70 миллионов просмотров.

Владелец социальной сети Илон Маск пообещал не блокировать запись разговора после публикации. Помимо X, Карлсон собирается выложить интервью на своем сайте.

Такер Карлсон также заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина в сентябре 2023 года, но якобы получил тогда запрет на это от властей США. После новости о записанном Карлсоном интервью с Путиным, американского журналиста внесли в украинскую базу "Миротворец".

Приезд Такера Карлсона в Москву