Владелец TikTok признал слежку сотрудников за журналистами

Внутреннее расследование в китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, подтвердило, что сотрудники соцсети использовали учетные данные аккаунтов, чтобы следить за журналистами, освещающими ее деятельность, сообщила The New York Times.

О результатах расследования, проведенного сторонней юридической фирмой, сообщил в электронном письме сотрудникам главный юрисконсульт ByteDance Эрих Андерсен. Выяснилось, что летом несколько сотрудников ByteDance, ответственных за мониторинг поведения персонала, попытались выявить источники предполагаемых утечек в СМИ внутренней информации и документов.

Для этого сотрудники ByteDance получили доступ к IP-адресам и учетным данным корреспондентов BuzzFeed (позднее эта журналистка перешла в американский Forbes) и Financial Times, пытаясь определить, контактировали ли они с кем-то из компании. Американский Forbes уточнил, что еще два его репортера стали мишенью слежки ByteDance, но в компании отметили, что эти журналисты не пострадали.

Андерсен подчеркнул, что расследование не выявило никаких утечек данных. Он сообщил, что все четверо сотрудников, участвовавших в схеме (два из них работали в Китае и два — в США), уволены, группа внутреннего аудита и управления рисками реструктурирована, ей закрыт доступ к данным пользователей соцсети в США.

Глава ByteDance Рубо Лян и гендиректор TikTok Шоу Зи Чу также сообщили сотрудникам о результатах расследования. "Общественное доверие, на создание которого мы потратили огромные усилия, окажется значительно подорвано неправомерным поведением нескольких человек", — отметил Лян.

О том, что ByteDance использует TikTok для отслеживания физического местонахождения конкретных американцев, сообщил американский Forbes в октябре. Издание выяснило, что это затронуло по крайней мере трех его журналистов, которые ранее работали в BuzzFeed News. ByteDance и TikTok тогда не отрицали слежку, но сообщили, что TikTok никогда не использовался для "преследования членов правительства США, активистов, общественных деятелей или журналистов» и "не мог отслеживать пользователей в США так, как предлагалось в статье".

NYT отмечает, что разоблачения появились на фоне растущей обеспокоенности властей США по поводу рисков для конфиденциальности и национальной безопасности, которые представляет TikTok, имеющий около 100 млн пользователей в США. Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды и высокопоставленный член Комитета по разведке, уже внес на рассмотрение законопроект, запрещающий TikTok на всех потребительских устройствах. «Никто не должен обманываться публичными извинениями ByteDance», — отметил он, комментируя результаты расследования китайской компании. "С каждым днем становится все более очевидным, что нам нужно запретить TikTok", — подчеркнул Рубио.