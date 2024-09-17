Владелец Facebook и Instagram решил заблокировать "Россию сегодня" и RT

Би-би-си запросила о комментарии вещательную компанию RT (бывшую Russia Today), медиахолдинг „Россия сегодня“, владеющий агентство и радио „Спутник“, агентством „РИА Новости“ и другими агентствами, а также посольство России в США, но пока не получила ответов.

„Тщательно все обдумав, мы решили расширить наши меры против российских государственных средств массовой информации. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации отныне забанены на наших приложениях по всему миру за попытки вмешательства за рубежом“, — говорится в заявлении Meta.

Два года назад компания приняла менее жесткие меры в отношении российской государственной пропаганды, запретив на своих платформах их рекламу и ограничив их охват аудитории.

Кроме того, после начала развязанной Россией войны Meta, как и владельцы других соцсетей, по требованию властей Евросоюза, Британии и Украины заблокировала часть российских государственных СМИ.

В начале сентября три министерства США обвинили руководство российского государственного медиаконцерна RT, включая Маргариту Симоньян, а также связанных с ФСБ хакеров, в новых попытках повлиять на исход президентских выборов в США посредством дезинформации и объявили о скоординированных действиях против россиян.