Бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и вывоз из Украины экспортных товаров. В дополнение к иску Ахметов просит суд принять срочные обеспечительные меры, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, вывоза зерна из Украины, а также стали, изготовленной предприятиями SCM. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба.

Интересы бизнесмена представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною – при помощи лучших украинских и американских юристов – подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов, – заявил Ринат Ахметов. – Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее".

Ахметов также призвал других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд.

11 июня президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.

Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.

Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.